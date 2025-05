ANDORRA 2025 Splendono gli ori di San Marino nella Medal Plaza

Due belle medaglie d'oro conquistate da San Marino nel tiro a volo ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra con Gian Marco Berti e Alessandra Perilli. Due grandi risultati per il Titano che torna a vincere in entrambe le gare del trap a distanza 16 anni dall'ultima volta. Le medaglie d'oro erano arrivate a Cipro nel 2009 con Alfio Tomassoni e Daniela Del Din. Per premiare Gian Marco Berti e Alessandra Perilli alla medal plaza di Andorra La Vella il vice presidente della Federazione tiro a volo sammarinese Gian Nicola Berti e il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri.

Nel video la premiazione

