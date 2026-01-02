Sport Awards 2026, cambiano i premi e i meccanismi di voto

Il Consiglio Nazionale del Cons ha rivisto il regolamento per il conferimento di onorificenze e riconoscimenti sportivi che verranno assegnati durante San Marino Sport Awards ed è stato annunciato che le medaglie al merito sportivo saranno assegnate solamente a fine carriera. Il 23 gennaio, data della serata di gala, alla proclamazione dell’Atleta dell’Anno si aggiungeranno la consegna di riconoscimenti quali il Tecnico dell’Anno, la Squadra dell’Anno e la Promessa dell’Anno, premio riservato a un atleta Under 18 che si sia distinto nel 2025. Illustrato anche il rinnovato meccanismo di voto: la Commissione Tecnica definirà una lista di candidati per ogni categoria e le Federazioni avranno a disposizione tre preferenze per ciascuna. Al termine delle votazioni, i tre candidati più votati di ogni sezione concorreranno per il rispettivo riconoscimento. Nella scelta dei vincitori avranno la possibilità di partecipare al voto, oltre alla Commissione Tecnica, anche i rappresentanti delle Federazioni sportive, della Consulta per l’Informazione, dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, ai membri del Comitato Esecutivo e della Commissione Premi, al fine di rendere la decisione più partecipativa e inclusiva.







