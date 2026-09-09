PROMOZIONE SPORTIVA Sport come volano di sviluppo dei Piccoli Stati d'Europa: venerdì la Tavola Rotonda Ospiti rappresentanti di Lussemburgo, Monaco, Albania, Montenegro e Bulgaria. Il Segretario Fabbri: "Le peculiarità dei Piccoli Stati possano trasformarsi in un laboratorio di innovazione"

Sport come volano di sviluppo dei Piccoli Stati d'Europa: venerdì la Tavola Rotonda.

Lo sport come linguaggio diplomatico, motore economico e investimento sulle giovani generazioni: venerdì 11 settembre, dalle 15.00 alle 17.30 al Grand Hotel della Repubblica, si terrà la Tavola Rotonda sullo Sport come volano di sviluppo dei Piccoli Stati d'Europa, promossa dalla Segreteria di Stato per lo Sport nell'ambito delle iniziative che vedono San Marino Comunità Europea dello Sport 2026.

L'appuntamento riunisce esponenti di primo piano dei governi europei e delle organizzazioni sportive continentali: tra gli ospiti attesi il Ministro dello Sport del Montenegro Zoran Jojić, il Vice Ministro per lo Sport dell'Albania Endrit Hoxha, l'eurodeputato bulgaro Andrey Kovatchev, i rappresentanti del Granducato di Lussemburgo Alexandre Husting e Yves Picard, l'Ambasciatrice del Principato di Monaco Anne Eastwood.

Presenti anche i Segretari di Stato sammarinesi Luca Beccari, Andrea Belluzzi e Teodoro Lonfernini, il Presidente del CONS Christian Forcellini e i rappresentanti di ACES Europa. I lavori si articolano in tre sessioni: il ruolo dello sport quale motore di sviluppo economico e sociale, l'inclusione sociale e la formazione delle giovani generazioni, e il valore identitario e promozionale delle grandi manifestazioni sportive, con l'analisi dell'esperienza sammarinese nel motorsport.

Il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri inquadra l'iniziativa in una visione strategica: "Vogliamo dimostrare come le peculiarità dei Piccoli Stati possano trasformarsi in un laboratorio di innovazione, capace di offrire modelli agili di integrazione tra politiche pubbliche, benessere e grandi eventi."

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