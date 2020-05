Sport: da domani allenamenti individuali per atleti agonisti e di interesse nazionale

Entrerà in vigore domani il nuovo decreto sulle misure restrittive conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid 19. Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato. E' invece consentita in forma individuale, l’attività sportiva all’ aperto mentre per gli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati da CONS e da Federazioni sportive, l’attività sportiva in forma individuale può essere svolta anche in strutture al chiuso, come ad esempio palestre, piscine e similari, il tutto con accesso contingentato alla presenza contemporanea di un massimo di 5 persone e comunque di non più di 1 utente ogni 10 mq. Restano sospese tutte le discipline sportive collettive. Dal 31 maggio saranno consentite le attività di centri sportivi, piscine, centri benessere e palestre private.