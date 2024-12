BILIARDO Sport e beneficienza con il 1° torneo Aslem di biliardo

La Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese ha organizzato il primo torneo natalizio ASLEM, gara a coppie di stecca. Quindici le coppie iscritte che si sono scontrate divise in tre gironi nella fase eliminatoria, con le prime due di ogni girone che hanno avuto accesso alla fase finale. I giocatori si sono sfidati nella combinata delle tre specialità: 60-500-1400. Le tre coppie vincitrici sono state quelle formate da Corrado Gualtieri e Paolo Carattoni; Roberto Bucci con Cristiano Urbinati e Marco Bartolucci con Michele Lanci. All’Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne sono state devolute le quote delle iscrizioni.

