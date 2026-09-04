SPORT E SCUOLE Sport in Fiera 2026, federazioni "in piazza" dal 18 al 20 settembre Per la prima volta, la rassegna multidisciplinare si aprirà già il venerdì mattina.

Sport in Fiera 2026, federazioni "in piazza" dal 18 al 20 settembre.

Con la riapertura delle scuole torna anche Sport In Fiera, in programma dal 18 al 20 settembre. Per la prima volta, la rassegna multidisciplinare, organizzata dal CONS in collaborazione con le federazioni sportive, si aprirà già venerdì mattina, con attività dedicate agli alunni delle scuole elementari. Il taglio del nastro sarà alle 18 di venerdì e le attività si protrarranno fino a domenica sera. Inoltre, il Comitato Olimpico metterà a disposizione le sue sale per ospitare conferenze, incontri culturali e momenti formativi dedicati a diverse tematiche legate allo sport.

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