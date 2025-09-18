Sport in Fiera, domani il taglio del nastro

È tutto pronto per l'edizione 2025 di Sport in Fiera, l'evento di presentazione di tutti gli sport sammarinesi. Grande novità di quest'anno sono le attività di venerdì 19 settembre: alle 18:00 il taglio del nastro nel piazzale del Multieventi alla presenza delle istituzioni. Il momento istituzionale verrà chiuso dall’esibizione delle ginnaste federali sammarinesi. A seguire si terrà il concerto dei “The Rejected”, giovane band punk rock del Titano, e quindi l’intrattenimento del vocalist Irol e il dj set con Martin Minotti, accompagnato dal corpo di ballo di San Marino Performance.

In contemporanea tornei di pallacanestro, pallavolo e beach volley che inizieranno dalle 17:30 e proseguiranno fino a sera. Nel corso della serata tutti gli stand saranno aperti e molte Federazioni proporranno diverse iniziative, dal Disco Rollerdentro il Multieventi alle 20:30 aperto a tutti, fino alle prove di Touch Rugby nel campo da baseball e la disponibilità di provare il biliardo con il campione mondiale ed europeo Matteo Gualemi.

Sabato mattina saranno protagonisti gli studenti delle Scuole Medie di Fonte dell’Ovo e Serravalle, impegnati in attività ludiche e non, con la collaborazione delle Federazioni sportive sammarinesi, il Bradipoteatar, Irol e lo psicologo dello sport, Sammy Marcantognini. Sabato pomeriggio e domenica dalle 9 sarà attivo il palco Let’s Move sulla pista d’atletica del San Marino Stadium, che ospiterà palestre e istruttori i con esercizi funzionali e attività aperte a tutti.

Per l’evento la viabilità subirà alcune modifiche. Via Rancaglia sarà chiusa, mentre via Costa del Bello e via Olnano saranno a senso unico, con possibilità di parcheggio nel senso di marcia discendente. Per consentire a tutti di arrivare più agevolmente a Sport in Fiera sarà disponibile una navetta gratuita continua dal Trony, dove sarà possibile parcheggiare al piano superiore che contiene 150 posti auto.







