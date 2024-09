Sport in Fiera: ottima affluenza

Le tiepide temperature del weekend hanno indubbiamente garantito una maggiore affluenza. Ieri mattina il turno delle scuole medie poi la pacifica invasione di genitori che hanno accompagnato i loro figli a cimentarsi in prove sportive organizzate dalle 34 Federazioni affiliate al Cons.

Sport in Fiera è ormai tradizione, consuetudine, ripetitività, ma ogni anno il gradimento sale. La vasta offerta federale proposta esalta l'attività a discapito dell'uso massiccio della tecnologia spesso causa di sedentarietà. Apprezzati anche i momenti di approfondimento con gli affermati atleti sammarinesi appartenenti alla varie Federazioni, stimolo non indifferente per i ragazzi incuriositi e attirati dalle loro performance, e dalle motivazioni che li hanno portati a fare dello sport di loro appartenenza uno stile di vita.

Sport In Fiera strizza l'occhio ai giovanissimi. “Fate sport e divertitevi” è il primo messaggio inviato da Serravalle, le Federazioni sono li per aiutare i ragazzi ad iniziare un percorso. Una due giorni sempre più apprezzata, grazie all'ormai oliata organizzazione di un evento che ogni anno stimola sempre di più.