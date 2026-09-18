Sport in fiera: taglio del nastro rimandato a sabato. Ci sarà anche Kimi Antonelli

Il maltempo non ferma Sport in fiera, ma ne cambia i programmi. La cerimonia di apertura è stata rimandata da stasera alle 11.30 di domattina e al taglio del nastro ci sarà anche Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale di Formula 1, bolognese ma residente a San Marino, aveva già annunciato la propria presenza alla manifestazione per quell'orario, ma ora la sua partecipazione si arricchisce di un momento simbolico. Assieme a lui ci saranno il presidente del Cons, Christian Forcellini, il segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, e il segretario di Stato per l'Istruzione, Teodoro Lonfernini. Posticipata a domani mattina, alle 10:30, anche la presentazione del libro dei 60 anni della Federazione sammarinese motociclistica.

La fiera si è aperta per il secondo anno di fila di venerdì mattina, con la partecipazione inedita delle scuole elementari sammarinesi. Domattina si ripartirà alle 8.30 e toccherà agli alunni delle classi prime delle scuole medie, ma la manifestazione andrà avanti fino alle 20 di domenica, con tanto di un momento insieme ai medagliati dei Giochi del Mediterraneo di Taranto conclusi da poco. Il programma completo: https://www.cons.sm/eventi/sportinfiera/.







