Sport Invernali, Gatti: "Puntiamo molto sul reclutamento"

Confermato al vertice della Federazione Sammarinese Sport Invernali Gianluca Gatti:

"Quattro anni per lavorare sulla continuità, quindi abbiamo bisogno di continuare il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Purtroppo ho perso due elementi importanti, ne ho integrato uno altrettanto valido. Un altro lo stiamo aspettando, quindi dobbiamo continuare ad allenare i ragazzi come abbiamo fatto finora. Ma il punto principale di questo inizio di quadriennio sarà il reclutamento, quindi l'avvicinare i ragazzi e i bambini allo sci. Per noi è una cosa fondamentale perché è uno sport difficile da fare a San Marino".

"Abbiamo fatto un accordo importante già dagli scorsi anni, finalizzato lo scorso autunno con la Federazione Italiana, che ci dà allenatori, ci dà una mano per allenarci. Andremo ad allenarci soprattutto sul nostro appennino perché abbiamo fatto l'accordo con il Comitato Emiliano. È nostro interesse utilizzare anche questo accordo per avvicinare i bambini allo sci, quindi avremo degli allenatori e dei maestri che ci daranno una mano in questo. Quindi conteremo di far partire pulmini da San Marino verso l'appennino, sia per lo sci alpino che per lo sci di fondo".