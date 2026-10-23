Sport Invernali: San Marino guarda alla Francia

La Federazione Sammarinese Sport Invernali guarda alla Francia per sviluppare nuove collaborazioni sportive e rafforzare i rapporti con le comunità sammarinesi all’estero. Il presidente Gian Luca Gatti e il segretario generale Bruno Guidi hanno effettuato una visita istituzionale a Grenoble e Chamrousse, primo passo di un progetto dedicato alla crescita delle discipline invernali. A Chamrousse, località che ospitò alcune gare delle Olimpiadi invernali del 1968, la delegazione ha incontrato il sindaco Brigitte De Bernis, il direttore dell’Ufficio del Turismo Christopher Hardy, il responsabile degli impianti di risalita Frédéric Geromin e Morgane Goulot, sammarinese residente in Francia, ex atleta e attuale istruttrice di sci alpino.

L’incontro, favorito dalla Console onoraria Eliane Rastelli e dalla stessa Goulot, ha permesso di avviare un confronto su possibili collaborazioni, tra cui periodi di allenamento, attività tecniche e competizioni per gli atleti sammarinesi. Al Consolato onorario di Grenoble, la delegazione ha incontrato la Console Rastelli e Nicolas Celli, presidente della comunità sammarinese. Al centro del confronto, la possibilità di coinvolgere bambini e ragazzi residenti in Francia nella pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e di altre discipline, offrendo loro anche l’opportunità di intraprendere percorsi agonistici con i colori biancoazzurri.

Il Consolato e la comunità sammarinese hanno assicurato il proprio sostegno alla diffusione dell’iniziativa, anche attraverso il coinvolgimento degli altri consolati presenti in Francia. La Federazione ha espresso particolare riconoscenza a Eliane Rastelli, al fratello René, presidente onorario della comunità, a Morgane Goulot e a Simon Sancet, fondista sammarinese residente nel Giura francese e partecipante ai Mondiali di Trondheim 2025.







