Sport Invernali: si è chiusa una stagione positiva per la Nazionale Sammarinese Giovanile

Con la partecipazione alle Finali Internazionali nell’ambito della 41esima edizione di Pinocchio sugli Sci, una delle manifestazioni sciistiche più importanti al mondo per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, si è conclusa la stagione agonistica della Nazionale Giovanile. Sulle nevi dell’Abetone si sono affrontati 243 atleti della categoria Children, in rappresentanza di 34 Nazioni, tra cui i quattro portacolori biancazzurri. Elia Stacchini ha chiuso al 28° nel gigante della categoria Under 14, nonostante lo scarso allenamento dell’ultimo mese dovuto a qualche problema di salute. Mattia Giannini ha concluso una stagione in crescita dal punto di vista tecnico con un buon 40° posto in gigante. Rafael Mini ha chiuso a circa 2 secondi dal compagno, in 52esima posizione. Segnali di evidente crescita anche per Elia Carattoni, entrato a far parte quest’anno della Nazionale Giovanile.