NUOVO ANNO Sport sammarinese, tutti gli impegni del 2020 Appuntamento centrale le Olimpiadi di Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto. San Marino ha già due atleti qualificati. Amine Mularoni nella Lotta, e Alessandra Perilli nel tiro a volo

Giusto il tempo per un brindisi poi lo sport sammarinese compirà i primi passi dentro il 2020. 9 – 22 gennaio, su il sipario sulla terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali, cerimonia di apertura e chiusura allo Stadio Pierre de Coubertin di Losanna Svizzera città ospitante. Per San Marino un solo rappresentante: Alberto Tamagnini impegnato nello Slalom Speciale e nel Gigante. A cavallo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio la Nazionale sammarinese di Futsal volerà in Bulgaria per affrontare i match validi per gli Europei girone preliminare. San Marino è inserito nel gruppo D con Andorra, Albania e i bulgari padroni di casa. A metà febbraio nuoto protagonista con la 18' edizione del Meeting del Titano. Sabato 15 e domenica 16 febbraio gli atleti si ritroveranno nella piscina del Multieventi per il Grand Prix d'Inverno. Il 3 marzo ad Amsterdam i sorteggi dei gironi della seconda edizione della Nations League. Conosceremo gli avversari della Nazionale sammarinese e verosimilmente l'ultima settimana di febbraio potrebbe essere quella della nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale Maggiore che si recherà ad Amsterdam per i sorteggi compiendo così il suo primo passo ufficiale. Prima giornata di Nations Legue, e dunque prima partita ufficiale per la Nazionale Maggiore il 5 settembre. Prima, l'amichevole di lusso con l'Italia alla Sardegna arena di Cagliari del 29 maggio. Il 27 marzo la Nazionale Under 21 riprenderà le qualificazioni per Euro 2021 con la trasferta in Lituania. Anche qui punto interrogativo su chi guiderà la Nazionale nelle ultime 5 sfide per completare la fase a gironi dell'Europeo. Della Lituania abbiamo già detto, seguiranno San Marino – Repubblica Ceca 2 settembre, San Marino – Grecia 7 settembre, Croazia – San Marino 8 ottobre e San Marino – Scozia del 13 ottobre. A fine aprile le due ragazze del nuoto sincronizzato Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini saranno a Tokyo per una gara pre-olimpica. Per centrare la qualificazione per le olimpiadi le due sammarinesi devono entrare nelle prime 22 posizioni. Sempre per il nuoto appuntamento con gli Europei di Budapest 15-20 maggio e chiusura dell'anno a dicembre ad Abu Dhabi per i mondiali in vasca corta. Domenica 17 maggio la Federciclismo sammarinese ospiterà l'evento Titano XCO di Mountain Bike nel 2020 categoria Master circuito Caveia Cup. Per il ciclismo oltre ai campionati sammarinesi di ciclismo su strada e mountain bike, l'appuntamento con gli Europei Master a Pra Loup Francia di fine luglio e gli Europei ragazzi under 13-15 in programma a Pila in Valle d'Aosta. Importante appuntamento a San Marino in programma il 6 giugno con l'organizzazione degli Europei dei Piccoli Stati di Atletica Leggera. Dal 28 luglio al 2 agosto la Federbasket ospita gli Europei Under 18. La Nazionale senior dal 30 giougno al 5 luglio volerà a Limerick in Irlanda e l'under 16 dall'11 al 19 luglio sarà impegnata a Pristina in Kosovo. Il mondo sportivo sarà tutto focalizzato sulle olimpiadi di Tokyo 24 luglio - 9 agosto. San Marino ha già due atleti qualificati: Amine Mularoni nella lotta e Alessandra Perilli nel Tiro a Volo. Praticamente fatta anche per Arianna Valloni nel nuoto. La Valloni ha in tasca il tempo B e grazie alla Wild Card volerà a Tokyo. Una wild card anche per l'atletica sempre che non arrivi a sorpresa una qualificazione, Eugenio Rossi per esempio. Se questo non avvenisse derby tra Andrea Ercolani Volta e Francesco Molinari con il primo in pole position. C'è grande attesa per sapere se nel 2020 torneranno gli Internazionali di Tennis. Il Challenge potrebbe rientrare in calendario o la prima o la seconda metà di agosto. I motori. Con il Gran Premio di San Marino Riviera di Rimini in programma a Misano 11-13 settembre. Il Rally di San Marino 11-12 luglio, e il Rally Legend, edizione numero 18 fissata dall'8 all'11 ottobre. A tutto questo vanno aggiunti tanti altri appuntamenti con lo sport sammarinese ma sarebbe impossibile citarli tutti.



I più letti della settimana: