Sport Speciali: assegnati i titoli sammarinesi di bowling

La Federazione Sammarinese Sport Speciali ha organizzato insieme a Special Olympics San Marino i Campionati Sammarinesi di bowling, durante i quali gli atleti allenati dal coach Leardo Burgagni hanno dato vita a una bella sfida nelle tre categorie previste da programma.

In prima vittoria di Nicholas Frassini, argento per Davide Zaghini e bronzo di Ruggero Marchetti; in seconda sale sul gradino più alto del podio Federico Alessandrini, seguito da Emanuele Berardi e in terza posizione si classificano a pari merito Stefano De Mattia, Renzo Tentoni e Alex Tura; infine nella terza categoria successo di Erica Stranieri, secondo posto per Samanta Riccardi e bronzo per Elena Stranieri, Veronica Faggi e Manuela Francioni.