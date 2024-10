Altra medaglia per gli atleti special di San Marino al Campionato Nazionale AICS di atletica di Forlì: oggi è stato il turno di Teo Flores, oro nel getto del peso categoria cadetti. Per Flores vittoria anche negli 80 metri cadetti Fispes, in 14" 66. Domani ultimo giorno di gare, per San Marino sarà in pista Rim Zaboul.