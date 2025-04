GINNASTICA ARTISTICA Sport speciali, cinque ori per i sammarinesi nella gara regionale Libertas In pedana Christian Sammaritani, Rim Zaboul, Beatrice Cellarosi, Giada De Angeli e Stefania Toccaceli, che hanno ottenuto una medaglia a testa

Weekend d'oro per gli atleti sammarinesi degli sport speciali, che ottengono cinque primi posti nella gara regionale Libertas di ginnastica artistica, a Rimini. Per il Titano sono andati in pedana Christian Sammaritani, Rim Zaboul, Beatrice Cellarosi, Giada De Angeli e Stefania Toccaceli, accompagnati dall'allenatrice Sara Medardi, portando in pedana dei nuovi esercizi. Sammaritani ha ottenuto l’oro nella categoria Champion gym allievi, Zaboul in quella allieve. Nella Champion gym master successo per Toccaceli alla Parallela, primo posto anche per De Angeli al Volteggio e Cellarosi al Corpo libero.

