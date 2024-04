SPORT SPECIALI Sport Speciali, settimana all'insegna di bowling e calcio

Anche gli atleti della Federazione Sport Speciali hanno preso parte al Campionato Sammarinese di Bowling. In Terza Categoria vittoria di Samanta Riccardi, seguita da Erica ed Elena Stranieri. In Seconda Categoria la vittoria è di Federico Alessandrini, secondo posto per Renzo Tentoni e terzi a pari merito Simone Felici, Stefano Gianessi ed Emanuele Berardi. Nicholas Frassini si mette al collo la medaglia d’oro in Prima Categoria, completano il podio Davide Zaghini e Ruggero Marchetti.

La squadra di calcio a 5 della Federazione ha inoltre partecipato all'evento Sport in Festa di Cesenatico, alla quale erano presenti circa 2mila giovani.

