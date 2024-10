SPORT SPECIALI Sport Speciali, tre podi per i sammarinesi ai Nazionali AICS di atletica Le medaglie arrivano nei 100 metri: tra le donne, Valentini e De Biagi vincono rispettivamente nella categoria assolute e F50, tra gli uomini Marchetti è di bronzo negli assoluti.

Sport Speciali, tre podi per i sammarinesi ai Nazionali AICS di atletica.

Tre podi per gli atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali al Campionato Nazionale Aics di atletica, in programma a Forlì, che ha visto i biancazzurri in gara insieme ai normodotati.

Le medaglie arrivano tutte nei 100 metri: Sara Valentini vince nella categoria assoluta col tempo di 17" 45, mentre Barbara De Biagi si impone nella categoria F50 in 22" 89. Sempre negli assoluti, bronzo per Ruggero Marchetti in 15" 96.

Nella categoria ragazze, nei 60 metri 8° posto per Rebecca Marcaccini. Domani in gara anche Teo Flores e Rim Zaboul.

