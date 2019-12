FESTA DI FINE ANNO Sport Speciali, uno Special Gala da sold out Il Kursaal ha ospitato la festa di fine anno degli atleti speciali biancazzurri, reduci da un 2019 nel quale hanno ben figurato ai Mondiali di Abu Dhavi.

Chiusura col botto per un'annata col botto. La Federazione Sport Speciali saluta un 2019 pieno di successi con uno Special Gala da sold out: 300 i presenti nella Sala del Kursaal per la serata dedicata agli atleti speciali, la cui stagione è stata impreziosita dalle 21 medaglie – con 8 ori – conquistate ai Mondiali di Abu Dhabi e Dubai. A dettare il ritmo è la musica della San Marino Concert Band, nelle cui pause si alternano sketch comici ed esibizioni di danza. Tra queste ultime anche quella del Team Dance Sport Special Olympics, frutto tangibile di una delle 14 discipline sportive in cui si cimenta una Federazione sempre più in crescita. Che ha recentemente aggiunto l'ippica e soprattutto la vela, nella quale, con Thierry Mancini, è arrivato un argento assoluto ai Mondiali. A impreziosire il tutto, dal punto di vista istituzionale, ci sono i Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni, il presidente del CONS Gian Primo Giardi e il Segretario di Stato uscente alla Sanità Franco Santi.





Nel servizio le parole degli atleti speciali Thierry Mancini, Federico Alessandrini, Filippo Bacciocchi e Omar Santini.

