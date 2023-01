Sport Speciali verso un 2023 "Mondiale"

Special Olympics San Marino ha aperto la campagna di tesseramento in vista di un 2023 di grandi appuntamenti per gli Sport Speciali del Titano: su tutti, i Mondiali Estivi Special Olympics di Berlino, dal 12 al 26 giugno. "Saranno i primi mondiali dopo la pandemia - spiega il presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali, Filiberto Felici - 10mila atleti provenienti da 180 Paesi: noi avremo una delegazione di 26 persone, guidata dalla presidente di Special Olympics San Marino Barbara Frisoni. I nostri 12 atleti gareggeranno in 7 discipline: Atletica, Bocce, Ginnastica Ritmica e Artistica, Nuoto Vela e Golf. Per il Golf sarà la prima volta e ringraziamo la Federazione Sammarinese che sta allenando il nostro atleta di punta. Sarà un 2023 impegnativo: a settembre ci sarà la Special Cup, insieme alla Federcalcio, che quest'anno avrà respiro internazionale. Poi ci sono i Giochi dei Piccoli Stati di calcio, alla terza edizione, e potrebbe tornare lo Special Rally Event. E il calendario si sta implementando giorno dopo giorno e parteciperemo con tutte le nostre discipline a livello italiano ed europeo. Il 2022 è stato un anno magnifico, abbiamo inserito nuove discipline come il tennis, per il quale ringraziamo la Federazione Sammarinese. È stato un anno importante perché, dopo la pandemia, i nostri atleti speciali hanno potuto ricominciare a praticare più discipline sportive. Abbiamo 60 atleti praticanti e circa 25 volontari, come coach: sono entrati nuovi volontari, abbiamo fatto un po' di scouting. Noi alleniamo anche quattro atleti paralimpici, grazie al nostro direttore sportivo e coach Paola Carinato. Tra questi Ruggero Marchetti, che ha migliorato tutti i suoi personali. Quindi noi continuiamo ad allenare questi atleti che possono partecipare a tutte le competizioni sammarinesi e italiane. Ma non internazionali, perché lì la validazione è di competenza del Comitato Paralimpico Sammarinese".

Sentiamo Filiberto Felici, presidente della FSSS