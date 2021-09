Sportinfiera 2021: un'edizione da medaglia

Sportinfiera si conferma un grande evento. Moderno, organizzato e attento alle esigenze dello sport che guarda al futuro. Da 23 anni le Federazione Sportive del Titano e non solo, si promuovono raccogliendo l'apprezzamento dei giovani e delle loro famiglie. L'edizione 2021 ha segnato un passaggio, un ritorno allo sport, con la speranza che dallo sport si possa proprio ripartire per tornare alla normalità.

L'area del Multieventi è diventata per due giorni una vera e propria cittadella dello sport. Dalla A di atletica alla V della vela. Tutte le federazioni sportive hanno incontrato gli atleti del domani. Un'occasione speciale, anche per raccontare di sogni che si realizzano, toccare con mano la storia dello sport sammarinese, fatta a Tokyo in pedana, per tornare sul Titano e spiegare che sacrificio e passione, possono dare risultati incredibili. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, insieme anche a Paolo Persoglia in rappresentanza delle delegazione sammarinese allo Olimpiadi. Con i due tiratori a raccogliere gli applausi dei ragazzi delle scuole sammarinesi. Forse non un caso che lo stand del tiro a volo abbia raccolto molto interesse.







Dal San Marino Stadium al diamante del baseball, passando per palestre e neveplast. Perché a San Marino lo sci non è solo sport invernale e vela e pesca si possono conoscere anche lontano dall'acqua del mare o dal lago di Faetano. Sportinfiera è tutte le federazioni, con i suoi colori, rumori. E' promozione, perché sport è anche sinonimo di salute e corretto stile di vita. Sportinfiera è un evento da medaglia, bella come quella di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, esempi più che testimonial dello sport del Titano, che nella storia delle Olimpiadi ci è entrato con tre medaglie, tra tiro a volo e lotta, perché grazie ad Alessandra, Gian Marco e Myles, oggi, raccontare che lo sport, che con Sportinfiera si fa conoscere, il sogno di una medaglia lo si può veramente realizzare.