PROMOZIONE SPORTIVA Sportinfiera 2026: confermata la partecipazione solo per le classi prime delle medie Non cambia la decisione del Collegio Docenti: le seconde e le terze classi delle scuole medie di San Marino non saranno presenti alla manifestazione

Sportinfiera 2026: confermata la partecipazione solo per le classi prime delle medie.

All'edizione 2026 di Sportinfiera parteciperanno solo le classi prime delle scuole medie. Non cambia dunque la decisione del Collegio Docenti, che ha confermato la scelta già comunicata al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Le seconde e le terze classi delle scuole medie di San Marino non saranno presenti alla manifestazione dedicata alla promozione della pratica sportiva in Repubblica in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre.

Intervistato da San Marino Rtv in occasione del Giochi dei Mediterraneo, il presidente del Cons, Christian Forcellini aveva definito la scelta "una sconfitta di quella che era la tradizione dello SportinFiera", annunciando il tentativo di arrivare a un ripensamento. Tentativo a questo punto andato a vuoto.

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