Sportinfiera 2026, Rossano Fabbri: "Credo sia mancato dialogo, così è una sconfitta di tutti"

Sulla partecipazione a Sportinfiera solo per le classi prime delle scuole medie abbiamo sentito il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri.



"Credo che la sinergia fra lo sport e la scuola in generale sia uno degli obiettivi e delle finalità principali e che in qualche maniera siano prioritarie anche per la normativa sullo sport. Io credo che sia una sconfitta di tutti, certamente non è possibile adebitare le questioni da una parte o dall'altra però credo che sia mancato molto dialogo perché queste decisioni devono avvenire anche con una concertazione che aiuti a superare le problematiche evidenziate".



"Credo da una parte che sia relativamente vero - continua il Segretario di Stato - tanto per essere estremamente franco, che i ragazzi abbiano già maturato una decisione definitiva perché anche nelle seconde e nelle terze medie si possano intraprendere e intravedere strade nuove e strade diverse. Credo però che ci siano dei problemi logistici, che si possa stabilire un calendario che riesca a soddisfare le esigenze di tutti e credo che il dialogo e la concertazione sia la soluzione di ogni problematica. Per questo ho già richiesto al mio staff di convocare la commissione sullo sport che è prevista sia nell'accordo quadro che disciplina i rapporti con lo sport, naturalmente l'istruzione e la sanità, ed è regolamentata la normativa sullo sport. Nell'ambito di quel tavolo che è già stato convocato ci sarà modo di capire quali sono le soluzioni per arrivare a superare questa questione che credo che abbia lasciato rammaricco in molti".











