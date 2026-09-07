PROMOZIONE SPORTIVA Sportinfiera 2026, Teodoro Lonfernini: "Non entro nel merito, ma dispiace per la scelta" Il Segretario di Stato per l'Istruzione esprime il proprio "disappunto" per la scelta del Collegio dei Docenti delle scuole medie ma guarda avanti: "L'evento avrà sicuramente anche quest'anno un bellissimo successo"

Sulla partecipazione a Sportinfiera solo per le classi prime delle scuole medie abbiamo sentito il Segretario di Stato per l'Istruzione Teodoro Lonfernini.

"Dispiace certamente per una scelta che a mio modo di vedere poteva essere in continuità con gli altri anni, visto e considerato che comunque Sportinfiera è un evento di sistema che ho sempre reputato tale sia nelle responsabilità anche al tempo di Segretario allo Sport, sia oggi anche di Segretario di Stato per l'Istruzione. Quel sistema oggi viene comunque vissuto in parte dai nostri ragazzi dell'ordine delle medie per una scelta che ha portato avanti il Collegio dei Docenti. Non posso entrare certamente nel merito di quella valutazione. È certo però che personalmente mi dispiace. Ho diciamo un leggero disappunto in virtù proprio del fatto che sono un grande sostenitore della sinergia tra scuola e sport, tra attività didattiche e attività federativa e quindi di conseguenza anche tutte quelle logiche che portiamo avanti da un punto di vista di impegno extrascolastico dei nostri ragazzi. Nessun problema: Sportinfiera avrà sicuramente anche quest'anno un bellissimo successo. Continueremo a lavorare su quella sinergia tra scuola e sport e sono sicuro che si riuscirà a mettere di nuovo ancora a sistema un qualcosa che quest'anno viviamo, come ordine delle scuole medie in maniera parziale, ma nessun problema."



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