Sportinfiera al centro della Commissione Nazionale per lo Sport

Continua ad essere di grande attualità la decisione del Collegio Docenti di non far partecipare le classi seconde e terze medie a Sportinfiera. Un tema molto sentito che ha portato il Segretario di Stato Rossano Fabbri a convocare la Commissione Nazionale per lo Sport.

Un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato anche i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Massimo Andrea Ugolini, unitamente ai dirigenti scolastici Giacomo Esposito e Remo Massari, insieme al direttore di dipartimento istruzione Emanuele D'Amelio, presidente e segretario generale del Cons Christian Forcellini. Anche il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha commentato attraverso un comunicato: “Scuola e sport non devono essere realtà contrapposte – ha detto il presidente Christian Forcellini - ma alleate nella crescita delle nuove generazioni”. Forcellini ha poi sottolineato: “Le nostre dimensioni possono essere un vantaggio, perché ci permettono di costruire modelli nuovi, moderni e persino anticipare i tempi. Ed è forse questo che mi amareggia maggiormente: in questa occasione abbiamo perso tutti una grande opportunità”.

Nel video l'intervista con Rossano Fabbri - Segretario di Stato Sport







