PROMOZIONE SPORTIVA Sportinfiera al centro della Commissione Nazionale per lo Sport Convocata dal Segretario di Stato per lo Sport, la questione Sportinfiera resta un tema di attualità.

Continua ad essere di grande attualità la decisione del Collegio Docenti di non far partecipare le classi seconde e terze medie a Sportinfiera. Un tema molto sentito che ha portato il Segretario di Stato Rossano Fabbri a convocare la Commissione Nazionale per lo Sport.

Un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato anche i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Massimo Andrea Ugolini, unitamente ai dirigenti scolastici Giacomo Esposito e Remo Massari, insieme al direttore di dipartimento istruzione Emanuele D'Amelio, presidente e segretario generale del Cons Christian Forcellini. Anche il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha commentato attraverso un comunicato: “Scuola e sport non devono essere realtà contrapposte – ha detto il presidente Christian Forcellini - ma alleate nella crescita delle nuove generazioni”. Forcellini ha poi sottolineato: “Le nostre dimensioni possono essere un vantaggio, perché ci permettono di costruire modelli nuovi, moderni e persino anticipare i tempi. Ed è forse questo che mi amareggia maggiormente: in questa occasione abbiamo perso tutti una grande opportunità”.

Nel video l'intervista con Rossano Fabbri - Segretario di Stato Sport

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: