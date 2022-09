"SportinFiera" archivia un'altra edizione da ricordare

E' tornato il sole a salutare la domenica a SportinFiera. Si chiude così l'edizione numero 24 della storica manifestazione organizzata dal Comitato Olimpico e che coinvolge tutte le federazioni sportive. Particolare attenzione e interesse per l'esibizione dei fratelli Myles e Malike Amine Mularoni che di ritorno dai mondiali di Belgrado hanno fatto tappa a San Marino con la consueta disponibilità per salutare tifosi e regalare sorrisi. Durante la Cerimonia di chiusura, il presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi ha dedicato un momento istituzionale alla consegna dei diplomi agli atleti che hanno partecipato al Festival Olimpico della Gioventù Europea. Tanti i bambini che si sono accostati con curiosità alle varie discipline a testimoniare di come lo sport attiri le giovani generazioni e come San Marino dedichi particolari attenzioni al ricambio generazionale. Dal Presidente Giardi il ringraziamento a tutte le federazioni che hanno collaborato alla perfetta riuscita della manifestazione.