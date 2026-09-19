PROMOZIONE SPORTIVA Sportinfiera, Kimi Antonelli inaugura l'edizione delle novità Il pilota Mercedes al taglio del nastro. Per la prima volta presenti scuole elementari, Comitato paralimpico e associazioni extra sportive

In una situazione normale, quando gli organizzatori sono costretti a cambiare i piani di un evento a causa del maltempo, si tende a maledire la pioggia. Quest'anno, però, gli scrosci del venerdì pomeriggio sono stati per Sportinfiera forse una benedizione, perché, rimandando l'inaugurazione al sabato mattina, è stato possibile avere un ospite più che d'onore al taglio del nastro: Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale di Formula 1, residente a San Marino, nonché uno degli sportivi più influenti del momento, ha partecipato alla tradizionale manifestazione di fine estate per la prima volta e, va da sé, è stato sommerso da un'enorme ondata d'affetto.

Dopo l'inaugurazione e dopo un'intervista sul palco dell'evento, il pilota Mercedes ha "subìto", per così dire, un assedio di quasi un'ora da parte di fan a caccia di un autografo, una foto o anche un saluto, ma non si è sottratto a nessuna richiesta. Anzi, finita la parte ufficiale, nel pomeriggio ha deciso di tornare da solo al Multeventi, per completare il giro.

Detto della star del sabato, resta poi l'evento in sé, molto partecipato, giunto alla 28a edizione e promosso dalle Segreterie di Stato allo Sport e all'Istruzione, presenti con Rossano Fabbri e Teodoro Lonfernini, insieme al Comitato olimpico e alle federazioni sportive sammarinesi. Il segretario Fabbri ne parla così: "Tantissimi ragazzi, un bagno di folla, una giornata splendida, arricchita dalla presenza di Kimi, che ha fatto in modo che ci fosse ancora più interesse, ancora più emozione per i ragazzi. È un messaggio veramente importante, la ricostruzione della storia di come lo sport sia un elemento fondamentale per i ragazzi. È una giornata splendida, dove sport e scuola procedono assieme di pari grado per la formazione dei nostri ragazzi e per una sinergia sempre più importante".

Tante le attività proposte, che hanno per la prima volta avuto tra i protagonisti anche gli alunni delle scuole elementari, grazie all'ampliamento dell'evento fino al venerdì mattina, e poi anche quelli delle classi prime delle scuole medie. Presente, quest'anno, pure il Comitato paralimpico sammarinese, tra gli stand attorno al Multieventi. Non solo sport, perché alla manifestazione sono state invitate anche realtà e associazioni locali di altro tipo, che svariano dal sociale alla sanità, fino alla cultura, e sono stati introdotti seminari e conferenze per la formazione. Insomma, un evento che tende a espandersi e ad allargare ulteriormente il proprio raggio, per affrontare sempre più sfaccettature di un mondo variegato come quello sportivo.

Guarda l'intervista a Kimi Antonelli

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