PROMOZIONE SPORTIVA Sportinfiera, la Scuola Media lascia fuori seconde e terze. Forcellini: "Una sconfitta" La manifestazione si terrà dal 18 al 20 settembre. Il Collegio dei Docenti ha comunicato al Cons l'intenzione di far partecipare solo le prime. Il Presidente: "Al lavoro per far rivedere la scelta"

Sportinfiera, la Scuola Media lascia fuori seconde e terze. Forcellini: "Una sconfitta".

Le seconde e le terze classi delle scuole medie di San Marino, al momento, non parteciperanno a Sportinfiera, la manifestazione dedicata alla promozione della pratica sportiva in Repubblica in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre. A stabilirlo è stato il Collegio dei Docenti della Scuola Media di San Marino che il presidente del Cons, Christian Forcellini, definisce "una sconfitta di quella che era la tradizione dello SportinFiera", annunciando il tentativo di arrivare a un ripensamento.

A parlarne è stato lo stesso Forcellini durante l'intervista al Tg Sport di San Marino Rtv di sabato 29 agosto. L'edizione 2026 della manifestazione, ha spiegato, è stata ampliata da due a tre giornate proprio per consentire un maggiore coinvolgimento degli studenti. Una scelta compiuta soprattutto per coinvolgere le scuole elementari, finora penalizzate dalla collocazione dell'evento nel fine settimana.

Proprio sulla partecipazione degli studenti delle medie è però emerso il problema. "Il Collegio dei Docenti - ha detto il Presidente - ha mandato una comunicazione che ha ristretto la partecipazione soltanto alle prime". Una decisione sulla quale il Comitato olimpico sammarinese punta ora ad aprire un confronto.

"Cerchiamo di capire se ci sono le condizioni per rivedere questa scelta, anche perché va nell'interesse dei ragazzi, dei genitori", ha aggiunto. L'obiettivo, ha concluso, è "riportare tutte le scuole medie il sabato in modo che Sportinfiera rimanga una manifestazione a 360 gradi che coinvolge il più possibile i sammarinesi".

Guarda l'intervista integrale

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