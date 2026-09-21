PROMOZIONE SPORTIVA Sportinfiera, oltre 11.000 presenti e tante novità per l'edizione 2026 La 28a volta dell'evento ha registrato il pienone nonostante la pioggia, tra la partecipazione di Kimi Antonelli e diversi cambiamenti

Dall'allargamento al venerdì mattina alla partecipazione delle quarte e quinte elementari, dall'invito rivolto anche a varie associazioni extrasportive fino all'introduzione dei momenti formativi nell'area ribattezzata “culturale”, è stata l'edizione delle novità per Sportinfiera. La 28a volta dell'evento sportivo di fine estate si è chiusa con il pienone in tutte e tre le giornate, nonostante il maltempo abbia provato a dire la sua nella prima, oltre 11.000 presenti e una partecipazione in crescita rispetto allo scorso anno.

Proprio l'allargamento al venerdì mattina è stata la prima e forse, logisticamente, più rilevante aggiunta, una scelta che fa il paio con quella del 2025 di espandere l'evento al venerdì pomeriggio, anticipandone l'inaugurazione, e che è servita per includere le quarte e quinte elementari, che di sabato non sono in aula. Sono stati circa 800 gli studenti coinvolti, tra loro e le prime medie. Alle attività hanno partecipato anche quest'anno tutte le federazioni sportive del Titano, tra Multieventi, spazi antistanti, stadi del baseball e del calcio, alle quali si sono aggiunte realtà provenienti da altri mondi, come Croce rossa, Soroptimist, Lettori con valigia, ludoteche e non solo. C'è poi stata la prima volta del Comitato paralimpico sammarinese, presente con uno stande fuori dal Multieventi, e due palestre private, che hanno anche organizzato iniziative come una morning run e lezioni di yoga e pilates aperte a tutti.

Il momento topico, va da sé, è stata la presenza di Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale di Formula 1 ha partecipato, sabato, al taglio del nastro, in un bagno di folla, e si è talmente divertito da tornare in altri due momenti, da solo, nel pomeriggio. C'è però stato spazio anche per i medagliati dei Giochi del Mediterraneo, omaggiati di domenica dallo stesso palco su cui, per la prima volta, sono stati premiati i vincitori del concorso letterario-giornalistico promosso dal Cons, solitamente annunciati durante Sport Awards. Agli atleti andati a Taranto, ma anche a chi abbia partecipato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è stata pure dedicata una mostra fotografica. Insomma, Sportinfiera resta in movimento, come del resto fa chi pratica sport, per continuare a crescere e provare ad attirare e coinvolgere sempre più persone.

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