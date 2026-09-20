Sportinfiera, premiati i medagliati di Taranto e i vincitori del concorso letterario

Dalla stella, quella luminosa di Kimi Antonelli, alle stelle, quelle di San Marino brillate ai Giochi del Mediterraneo. Dopo il bagno di folla del sabato ricevuto dal pilota Mercedes, nella domenica di Sportinfiera è toccato ai cinque atleti del Titano vincitori di medaglie nella recente spedizione di Taranto prendersi la scena. Jacopo Frisoni, Enrico Dall'Olmo, Stella Paoletti, Giada Paoletti e Alessandra Perilli sono stati omaggiati nell'ultimo pomeriggio della manifestazione, che si è chiusa in serata dopo un altro pienone.

E pensare che la tre giorni era cominciata nel segno della pioggia e di una cerimonia d'apertura rimandata al sabato mattina, per poi vedere il sole tornare a splendere e l'area sportiva di Serravalle riempirsi via via, tra gli alunni delle scuole elementari e medie e altri giovani, passati per provare – o far provare – le varie discipline contemplate dal panorama sportivo sammarinese. Tra i momenti topici della domenica c'è stata anche la premiazione del 4° concorso letterario “Una storia sportiva di fantasia ambientata a San Marino”. A vincere la sezione senior è stato il giornalista romano Cristiano Sala, in passato autore delle Iene e redattore del Corriere dello sport, oggi al Messaggero, con un elaborato sulla storia di Rafiq, immaginario tifoso del Bangladesh venuto a San Marino per vedere l'amichevole di calcio contro i titani; per le scuole superiori ha vinto Alessandro Amici, con “Nuotare per risorgere”; per le scuole medie ha vinto Davide Muccioli, con una traccia sulla vita di Myles Amine Mularoni.

Ulteriore novità, valida però per tutte e tre le giornate, è stata la presenza del Comitato paralimpico sammarinese, che quest'anno aveva uno stand fuori dal Multieventi: "È stata una gioia essere qui in questa manifestazione sportiva così importante, anche per fare vedere che ci siamo e quindi è noi fatto molto piacere esserci", dichiara Eleonora Comellini, Presidente del CPS.

Come è stato il riscontro, come sono state queste tre giornate?

"Sono impegnative, però incuriosiscono soprattutto i ragazzi quando gli diciamo ma sapete noi cosa facciamo? Alcuni sono a conoscenza, anche se sono piccoli, altri glielo spieghiamo in modo che le persone, soprattutto i ragazzi, capiscano che c'è un mondo di attività sportive anche per chi ha una disabilità".









