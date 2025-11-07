CONS Sportinsieme Awards il prossimo 23 gennaio 2026

L'appuntamento è per il 23 gennaio 2026. In quell'occasione sarà svelato l'atleta dell'anno 2025. Sarà la 17ª edizione del premio assegnato che nel 2024 ha visto trionfare Jacopo Frisoni delle bocce.

Nella serata dedicata allo sport sammarinese saranno proclamati anche i vincitori della terza edizione del concorso letterario e giornalistico promosso dal Cons. Il premio, promosso in sinergia con la Segreteria di Stato per lo Sport e la Segreteria di Stato per la Cultura e l’Istruzione, ha visto l'insediamento della commissione giudicatrice proprio in questi giorni. Nuovo ingresso all’interno della commissione è Giacomo Esposito, dirigente della Scuola Superiore di San Marino, mentre sono confermati Xavier Jacobelli, presidente della commissione, i docenti sammarinesi esperti in materie letterarie Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni e Massimo Boccucci, responsabile delle relazioni esterne e comunicazione del Cons.

Fa parte della commissione anche il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Christian Forcellini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: