Sportinsieme Awards, ospiti i giornalisti Bragagna e Jacobelli

Tutto pronto al Teatro Concordia di Borgo Maggiore per la serata di Gala dello Sport sammarinese. Sportinsieme Awards celebra gli atleti che si sono particolarmente distinti nel 2021, ed è facile prevedere che per questa edizione a farla da padrone saranno le Olimpiadi di Tokyo con le tre medaglie olimpiche. L'evento, domani sera ore 21 si svolgerà a porte chiuse nel rispetto dei protocolli covid, la San Marino RTV riprenderà l'intera serata che andrà in onda in differita sabato 4 dicembre alle ore 20.50. Testimonial d'eccezione il Direttore di TuttoSport Xavier Jacobelli e il Giornalista Franco Bragagna telecronista per la Rai delle recenti Olimpiadi.

La serata condotta dal Capo Redattore allo Sport di San Marino RTV, Palmiro Faetanini sarà allietata dalla cantante sammarinese ma di fama internazionale Monica Hill. Momento clou quando verrà assegnato il premio atleta dell'anno. Appuntamento, dunque domani sera ore 21 al teatro Concordia di Borgo Maggiore.