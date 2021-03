Sportinsieme Awards: questa sera i premi alle eccellenze dello sport sammarinese

Questa sera si svolgerà, per la prima volta in diretta televisiva l’edizione 2021 di Sportinsieme Awards. La manifestazione organizzata dal Cons, con il Patrocinio della Segreteria di Stato con delega allo Sport, premierà anche quest'anno le eccellenze dello sport sammarinese. L’evento ripercorrerà i mesi difficili del 2020 esaltandone i risultati sportivi di rilievo che non sono comunque mancati. Previsto un ampio spazio dedicato alle Olimpiadi di Tokyo, con un talk show che vedrà coinvolti alcuni dei protagonisti della spedizione biancazzurra. Verranno assegnate anche le medaglie al merito sportivo e si procederà alla proclamazione dell’atleta dell’anno.

L'evento si terrà a porte chiuse al Teatro Concordia, nel rispetto di rigorosi protocolli anti Covid, e verrà trasmesso su San Marino RTV dalle ore 21.

