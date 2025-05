Sportweek si dedica a Marco Macina

Marco Macina è nato a San Marino il 30 settembre 1964. Non è la prima volta che i media si occupano e si ricordano di lui, indubbiamente il giocatore più talentuoso che ci sia mai stato in Repubblica. In carriera ha giocato con Bologna, Arezzo, Parma, Milan, Reggiana e Ancona. Ha vinto un'oro con l'Italia all'Europeo Under 16 del 1982. Tre presenze, per lui con la Nazionale sammarinese: san Marino - Canada amichevole del 28 marzo 1986; San Marino - Svizzera qualificazioni ad Euro 1992 giocata il 14 novembre 1990 e Romania - San Marino stesse qualificazioni giocata il 5 dicembre 1990.