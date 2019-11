Squadra sammarinese di Tamburello ai campionati mondiali

San Marino partecipa alla 3° Edizione degli World Tamburello Indoor Championship. I campionati mondiali che si svolgeranno dal 6 all'8 dicembre a Rovereto, in provincia di Trento, vedranno in gara undici nazioni. Oltre a San Marino partecipano Brasile, Catalogna, Francia, Germania, Cuba, Inghilterra, Italia, Portogallo, Spagna e Ungheria. La formazione biancoazzurra, composta dal capitano Roberto Pellandra, Alessandro Vigna, Paolo Raschi, Cristian Righetti, Michele Giannoni e William Forcellini proverà a conquistare i quarti di finale, obiettivo non facile considerando che le avversarie del girone saranno le blasonate squadre di Brasile e Ungheria. La partecipazione all'evento è stata possibile grazie agli sponsor e alla collaborazione della Federazione Sammarinese Tennis. Il tamburello è uno sport dalle origini antichissime e allo storico gioco a 5, all’aperto, si affianca da qualche anno la versione indoor giocata a 3, molto più veloce e spettacolare. La nazionale sammarinese vuole farlo conoscere ai più giovani, per creare le basi di futuri tamburellisti.



