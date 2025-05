ANDORRA 2025 Staffetta 4x100 mista d'argento. Elisa Celli è sul podio anche nei 50 rana La spedizione del nuoto ad Andorra chiude con la medaglia d'argento conquistata da Matteo Oppioli, Elisa Celli, Alessandro Rebosio e Ilaria Ceccaroni.

È un argento placcato oro quello della staffetta 4x100 mista. Una medaglia strepitosa conquistata da Matteo Oppioli, Elisa Celli, Alessandro Rebosio e Ilaria Ceccaroni. Un misto di cuore e passione. Per un argento costruito nei primi 200 con Oppioli e Celli, poi difeso e afferrato con Rebosio e Ceccaroni. Il coronamento di una settimana da incorniciare, nella quale le lacrime di Ilaria sono la fotografia più bella ed emozionante.

"Sì, è la mia prima medaglia a giochi difficilissimi, non me l'aspettavo, - ha detto Ilaria Ceccaroni - avevo molta ansia dentro, però alla fine è andata come speravo. Nelle mie gare individuali era molto tosta, perché il livello era molto alto, quindi questa medaglia ci tenevo molto a vincerla facendo la mia prima staffetta ai giochi, perché a Malta non l'abbiamo mai fatta".

"Per me è stata la ciliegina sulla torta, - ha detto Elisa Celli - anzi la torta sulla torta, perché chiudere la spedizione con un record di medaglie e una medaglia nella staffetta è bellissimo. Sono contentissima, soprattutto per Ilaria che l'ho cresciuta, perciò fare una staffetta con lei è stato bellissimo".

"Contentissimo, ce l'aspettavamo la medaglia,- le parole di Alessandro Rebosio - però un pelo più bassa, però è andata bene".

"Sono contentissimo così, questa qui è stata l'ultima più emozionante, - ha ricordato Matteo Oppioli - perché è stata quella più difficile, quella che era meno aspettata di tutte, perché non abbiamo mai fatto una staffetta noi quattro insieme e abbiamo dato tutti il 110%, ed è venuto questo, siamo veramente contenti".



Un argento bello come quello festeggiato poco prima da Elisa Celli nella finale dei 50 metri con il tempo di 32.89.

"Ho dato tutto, non era la mia gara, non lo è mai stata, però volevo provare comunque a salire sul podio e meglio non potevo fare, perché obiettivamente il primo posto era abbastanza lontano, però sono contentissima".

