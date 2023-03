PESCA SPORTIVA Stage per la Nazionale Sammarinese di Pesca Sportiva La gara si è disputata questa mattina al Lago Pascoli di Rimini

La Nazionale Sammarinese di Pesca Sportiva che ha partecipato al Campionato del mondo in Croazia ed in vista dei prossimi Mondiali in Spagna ha effettuato uno stage insieme al Capitano Renzo Francioni, al suo assistente Luca Caslini e al tecnico Stefano Defendi. La gara è stata vinta da Luca Caslini con 7520 punti seguito da Massimo Biordi 6200, terzo Filippo Parenti con 6120 punti.

