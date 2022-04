TROFEO FEDERALE Stecca: Maurizio Gobbi si aggiudica anche la seconda prova

La stecca a farla da padrona con il Trofeo Federale, gara valida per le classifiche federali in proiezione delle attività internazionali. Dopo la prima prova disputata in Città, la seconda delle tre prove a Santa mustiola. La gara ai sessanta punti, al meglio delle tre partite, ha visto qualificarsi alle fasi finali i quattro giocatori più in forma del momento. Nei due biliardi si sono sfidati da una parte il campione della prima prova Maurizio Gobbi contro la new entry Cristiano Urbinati che ha dovuto cedere le armi con il punteggio di 0-2; dall’altra Gianluca Genghini e Corrado Gualteri, con il primo che ha avuto la meglio solo alla terza partita col punteggio di 2-1.

In finale, nella prima parte del match Genghini si è portato subito in vantaggio, ma che ha dovuto subire il ritorno di Gobbi, capace di fare suo il primo incontro con il punteggio di sessanta a cinquantaquattro. La seconda partita, con il pieno controllo del confronto, ha visto prevalere Maurizio Gobbi che si è aggiudicato la sfida con il punteggio di 2-0, confermandosi protagonista assoluto della prima parte della stagione.

