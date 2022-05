PALLAVOLO Stefano Mascetti: "Una vittoria fantastica, abbiamo dimostrato di essere i migliori dal punto di vista tecnico" Ai Campionati Europei dei Piccoli Stati, il sestetto sammarinese ha battuto Scozia, Islanda e Isole Faroe

La Nazionale Sammarinese di Pallavolo si è laureata Campione d’Europa dei Piccoli Stati. Tre partite e altrettante vittorie con Scozia, Islanda e i padroni di casa della Isole Faroe. un titolo che sul Titano che mancava dal 1994. "Sono contento perché con un gruppo relativamente giovane e con diversi ragazzi al loro primo approccio internazionale - ha dichiarato Stefano Mascetti - abbiamo dimostrato di essere i migliori dal punto di vista tecnico. Queste belle cose succedono quando si lavora tanto, sempre e ad alti livelli in palestra come si fosse, appunto, una squadra di serie A. Questa mentalità ha portato questo gruppo di giocatori prima a vincere la serie C; poi a “tenere” la serie B da tre anni ed ora ci ha fatto vincere questo titolo".

Sentiamo il tecnico della Nazionale Stefano Mascetti

