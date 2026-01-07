Stefano Rossini e Alfredo Rossini si aggiudicano il 2° Trofeo Natalizio ASLEM

La Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese ha organizzato la seconda edizione del Torneo Natalizio ASLEM, gara a coppie di stecca realizzata a scopo benefico per l’associazione impegnata nella lotta contro le leucemie e le emopatie maligne. Sedici coppie si sono sfidate suddivise in quattro gironi al Bar del Posto di Santa Mustiola, a vincere sono stati Stefano Rossini e Alfredo Torre Rossini che - dopo aver superato in semifinale la coppia formata da Marco Mariani e Francesco Bargellini - in finale si sono imposti su Maurizio Giardi e Maurizio Gobbi, a loro volta vincitori in semifinale su Antonio Russo e Marco Bartolucci.







