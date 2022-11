MONDIALI Stella Paoletti è campionessa del mondo La biancoazzurra ha superato in finale l'italiana Chiara Morano.

Stella Paoletti è campionessa del mondo.

Stella Paoletti ha vinto il titolo mondiale individuale di bocce specialità raffa. L'atleta sammarinese ha battuto in finale l'italiana Chiara Morano per 8-1. Una finale dominata dall'atleta sammarinese. Per la prima volta nella storia delle bocce biancoazzurre, San Marino conquista un titolo mondiale.

