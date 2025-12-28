BOCCE Stella Paoletti e Jacopo Frisoni trionfano al torneo "Il campione dei campioni" La coppia campione del mondo in carica vittoriosa per 7 a 6 nel misto in rimonta all'Aquila

Stella Paoletti e Jacopo Frisoni trionfano al torneo "Il campione dei campioni".

Stella Paoletti e Jacopo Frisoni si confermano una delle coppie miste più forti nelle bocce. I due sammarinesi, campioni del mondo in carica, hanno vinto a l'Aquila il torneo "Il campione dei campioni", superando in finale Urbano Sanela e Mirko Savoretti con il punteggio di 7 a 6 in rimonta. Medaglia di bronzo, ex aequo, per Gilda Franceschini e Marco Di Nicola e per Kety Crescenzi e Gianluca Manuelli. Frisoni ha chiuso 5° il torneo maschile vinto da Emiliano Benedetti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: