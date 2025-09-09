Stella Paoletti: "La medaglia in coppia con mia sorella è un sogno che si avvera"

Intervista a Stella Paoletti

Stella Paoletti, in coppia con la sorella Giada, ha vinto la medaglia d'argento al Campionato Europeo di Raffa:

"Torniamo da una settimana molto intensa, ricca di competizioni e personalmente porto a casa un argento con mia sorella in coppia e un titolo europeo nel tiro di precisione".

Com'è giocare in coppia con tua sorella? "

"Ma per noi è un sogno che si avvera. Lo diciamo da quando abbiamo iniziato a giocare ed è stata la prima volta in assoluto. Penso che a inizio campionato europeo ci avremmo messo la firma di poter arrivare lì, ma ad oggi c'è un po' di rammarico per la finale, perché una volta che si arriva lì chiaramente si punta a vincere, ma siamo sulla strada buona. Buona per la prossima, si dice? Sì, dai, speriamo".

A livello di squadra, invece, il sistema boccistico sanmarinese sta molto bene, perché sia a livello femminile che a livello maschile avete un gruppo molto qualitativo e anche, credo di poter dire, di amici, perché siete molto affiatati tra voi:

"Sì, siamo una bella squadra da quel punto di vista soprattutto. Come dico sempre, noi a differenza di altre nazioni abbiamo la fortuna di poterci allenare e vivere sempre insieme durante tutto l'anno e credo che questa sia la nostra forza in più, anche sempre guidati dal nostro tecnico Marco Cesini e quindi siamo sicuramente una grande squadra di amici innanzitutto".

Quando si vincono cose così grandi, così importanti, di solito ci sono le dediche. Tu ne hai una particolare?

"Ma questa volta non ce l'ho pensato. Mi coglie la sprovvista sicuramente a tutto il lavoro che c'è dietro a questo sport che a volte sembra facile ma in realtà chiede tanta dedizione e che sia di buon auspicio per il futuro, tutto qua".









