Storica finale per Jasmine Verbena ai Campionati Europei nuoto.

Il primo giorno di gare ai Campionati Europei di Nuoto e Nuoto Artistico, a Roma, sorride subito ai colori biancazzurri. Jasmine Verbena, impegnata questa mattina nelle eliminatorie del solo libero di sincro, ha centrato una straordinaria finale con l’undicesimo punteggio. La finale è in programma domenica al mattino; domani, intanto, la Verbena tornerà in vasca insieme alla compagna Jasmine Zonzini per le eliminatorie del duo libero e affronterà anche il programma tecnico del solo (finale diretta).

Non è andata altrettanto bene ai nuotatori, in particolare a Giacomo Casadei, vittima di un infortunio durante il riscaldamento che potrebbe compromettere le prossime gare in programma. Casadei ha comunque potato a termine i 100 rana in 1.03.90, chiudendo al 41° posto (1.02.59 il suo personale). Per Alessandro Rebosio, nei 50 farfalla, una prova leggermente al di sopra del suo personale: chiude in 25.81, tempo che vale il 56° posto.

