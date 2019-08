Storica missione per l'atletica biancazzurra agli European Athletics Team Championships Third League

Ai Campionati Europei a squadre per i paesi di terza fascia, San Marino partecipa per la prima volta con la propria squadra in tutte le discipline smarcandosi dal gruppo misto formato dagli atleti dei piccoli stati. Guidati dal delegato FSAL Marcello Carattoni e dal Commissario Tecnico Massimo Piovaticci, sotto la guida degli allenatori federali Davide Molinari, Alberto Andruskiewicz e Paola Carinato, la squadra sammarinese sarà composta da 30 atleti e darà battaglia ad Albania, Andorra, Armenia, Bosnia, Islanda, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Gibilterra, Azerbaijan.

In palio c’è la promozione in terza fascia ma “Per San Marino l’obiettivo è quello di ottenere risultati in linea con le aspettative, soprattutto per quanto riguarda gli atleti di punta, dimostrando di poter gareggiare ad un buon livello difendendo i colori del nostro paese", ha detto il Carattoni. "Un evento promozionale per i nostri giovani che possono capire come diversificando il loro impegno sulle discipline meno praticate hanno la possibilità di togliersi soddisfazioni importanti”.

Il programma delle competizioni è diviso su due giorni, si parte alle 14.30 di sabato 10 agosto con le staffette per chiudere il giorno seguente con cerimonia e premiazione fissata per le 20.30.