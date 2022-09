Storico 11° posto assoluto di Denis Pedrelli al mondiale 3D World Archery

È di Denis Pedrelli, con l'11esimo piazzamento assoluto, il miglior risultato della delegazione sammarinese al campionato mondiale 3D World Archery che si è svolto a Terni. Una cavalcata che non aveva avuto un inizio facile nel primo giorno di gara ma, grazie ad un ottima prestazione nel secondo, è riuscito ad agguantare la 19esima piazza nell'arco istintivo, che ha significato finale. Qui ha messo in fila i primi due avversari, un atleta svedese e un statunitense, fermandosi però al terzo scontro diretto. Un risultato storico che ha visto anche la partecipazione di altri quattro arcieri della Federazione sammarinese Tiro con l'arco. Un primo giorno di gara decisamente sottotono ha compromesso fin da subito la prestazione di Marino Bartolini nell'arco istintivo. Nella stessa categoria anche Carlo Chiaruzzi non è riuscito a passare il turno. È andata meglio per Federica Valli, arco istintivo, e Gianni Ottaviani, nel longobow, partiti bene nel primo giorno, ma che si sono poi solo avvicinati alla 22esima posizione che serviva per accedere alla finale. Ora testa al campionato europeo che si svolgerà il prossimo anno, ancora in Italia.