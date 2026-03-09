Storico bronzo agli Europei di biliardo sportivo per Alfredo Torre Rossini

È stato Alfredo Torre Rossini a conquistarsi il podio continentale con il terzo posto individuale di specialità 5 birilli. Percorso netto nel girone con il primo posto grazie alle due vittorie per 2-0, ai sedicesimi di finale ha battuto Luigi La Rocca 3-2 e agli ottavi lo svizzero Alessandro Sticco 3-0. Giunto ai quarti è stato il turno del danese Tejs Tafdrup che si è dovuto arrendere 3-1 a Torre Rossini. Con la vittoria su Tafdrup, Torre Rossini era già certo di medaglia in quanto il torneo non prevede la formula della finale terzo-quarto posto. Lunedì mattina la sfida al tedesco Toni Rosenberg, che si è imposto per 3-1 sull’atleta biancazzurro.







