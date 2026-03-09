BILIARDO SPORTIVO Storico bronzo agli Europei di biliardo sportivo per Alfredo Torre Rossini Una storica prima volta per la Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese, che ai Campionati Europei in corso di svolgimento in Turchia ha ottenuto la sua prima medaglia assoluta

È stato Alfredo Torre Rossini a conquistarsi il podio continentale con il terzo posto individuale di specialità 5 birilli. Percorso netto nel girone con il primo posto grazie alle due vittorie per 2-0, ai sedicesimi di finale ha battuto Luigi La Rocca 3-2 e agli ottavi lo svizzero Alessandro Sticco 3-0. Giunto ai quarti è stato il turno del danese Tejs Tafdrup che si è dovuto arrendere 3-1 a Torre Rossini. Con la vittoria su Tafdrup, Torre Rossini era già certo di medaglia in quanto il torneo non prevede la formula della finale terzo-quarto posto. Lunedì mattina la sfida al tedesco Toni Rosenberg, che si è imposto per 3-1 sull’atleta biancazzurro.

