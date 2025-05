Straordinaria Perilli: bronzo in Coppa del Mondo a Cipro

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Alessandra Perilli si conferma ai piani altissimi del Tiro a Volo e riporta la bandiera sammarinese sul podio nella prova cipriota di Coppa del Mondo. Al debutto stagionale la tiratrice biancazzurra conquista una straordinaria medaglia di bronzo a Nicosia, dopo una bella lotta con la turca Kaya. Alessandra chiude con 24 piattelli colpiti su 40, dopo il 118 fatto segnare nelle qualificazioni. Prova di forza per Perilli, ancora una volta nell'élite del Trap femminile. Oro alla russa Desinova – che gareggia sotto la bandiera degli Atleti Individuali Neutrali – e argento alla statunitense Garrison in una finale condizionata dal forte vento.

In gara, per San Marino, anche Martina Tonini nel femminile – 104/125 nelle qualificazioni – oltre a Gian Marco Berti e Simone Rigoni nel Trap maschile: il primo chiude a 112, il secondo termina in top 30 con un bel 118, condito da due 25 di fila nella parte finale. Un buon viatico per i tiratori del Titano, in vista dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra.